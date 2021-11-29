هيكتور حجار يحدد موعد انطلاق شبكة الدعم الاجتماعي

أشار وزير الشؤون الاجتماعية، ​هيكتور حجار​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “صرخة الجمعيات اليوم هي صرختنا والمشكلة هي أن هناك تأخرا في دفع المتأخرات للجمعيات والمشكلة الثانية أنّ قيمة هذه المبالغ قد تدهورت بفعل الأزمة المالية والنقدية”، ولفت إلى أن “وزارة المال لا تتمكن من تحويل أموال العقود مع الجمعيات بسبب شحّ السيولة كما هناك مشكلة بسقف السحوبات التي تفرضها المصارف على الجمعيات”.

ولفت إلى أنه “ندرس آلية مع الجهات المعنية من أجل تحرير سقوف السحوبات الخاصة بالجمعيات من المصارف”، موضحًا أنه “نتحضّر لزيارة 130 ألف منزل ودراسة وضع العائلات فيها في فترة 3 أشهر لنختار بعدها 40 الف عائلة لمساعدتها ضمن البرنامج التابع لوزارة الشؤون وسنسعى الى رفع عدد العائلات”.

وأكد ان “يوم الأربعاء سنطلق شبكة الدعم وسنوضح في مؤتمر صحافي البرامج المتاحة لدعم الشعب اللبناني ومن بينها البطاقة التمويلية”.