الأثنين 24 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 29 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيكتور حجار يحدد موعد انطلاق شبكة الدعم الاجتماعي

منذ 27 ثانية
هيكتور حجار

هيكتور حجار

A A A
طباعة المقال

أشار وزير الشؤون الاجتماعية، ​هيكتور حجار​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “صرخة الجمعيات اليوم هي صرختنا والمشكلة هي أن هناك تأخرا في دفع المتأخرات للجمعيات والمشكلة الثانية أنّ قيمة هذه المبالغ قد تدهورت بفعل الأزمة المالية والنقدية”، ولفت إلى أن “وزارة المال لا تتمكن من تحويل أموال العقود مع الجمعيات بسبب شحّ السيولة كما هناك مشكلة بسقف السحوبات التي تفرضها المصارف على الجمعيات”.

ولفت إلى أنه “ندرس آلية مع الجهات المعنية من أجل تحرير سقوف السحوبات الخاصة بالجمعيات من المصارف”، موضحًا أنه “نتحضّر لزيارة 130 ألف منزل ودراسة وضع العائلات فيها في فترة 3 أشهر لنختار بعدها 40 الف عائلة لمساعدتها ضمن البرنامج التابع لوزارة الشؤون وسنسعى الى رفع عدد العائلات”.

وأكد ان “يوم الأربعاء سنطلق شبكة الدعم وسنوضح في مؤتمر صحافي البرامج المتاحة لدعم الشعب اللبناني ومن بينها البطاقة التمويلية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس الأمن
    خيبة أمل في مجلس الأمن.. الحكومة اللبنانية لم تحرز تقدماً في تنفيذ “الإصلاح”
    فوج حرس بيروت
    فوج حرس بيروت يحبط سرقة سيارة في منطقة رأس النبع
    المؤسسة العامة للإسكان
    مدير عام الإسكان: قرار استيفاء الرسوم بالدولار “غير قانوني”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    مفاجآت جديدة يكشفها جوزيف أبو فاضل.. “حزب الله مش فارق معو”!!
    تحذير للأهالي.. خطر داهم يهدد أطفالكم في السيتي مول وهذا ما حدث
    الرئيس ميشال عون
    عون: على المجتمع الدولي العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني