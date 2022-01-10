هيكتور حجار يكشف عدد الأسرة اللبنانية المسجّلة على شبكة "دعم"

لفت وزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجّار إلى أن بعد مرور أكثر من شهر على إنطلاق التسجيل على شبكة “دعم” للحماية الإجتماعية، وصل عدد الأسر اللبنانية المسجّلة عبر daem.impact.gov.lb إلى حوالي ال 410 آلاف أسرة، مشيرا إلى أن عدد أفراد هذه الأسر المسجّلة يصل إلى مليون وستمئة ألف فردٍ لبناني من مختلف المناطق.

وأكد حجار في بيان أن بحسب البيانات المتاحة للجميع على موقع Impact الألكترونية تتصدّر عكّار لائحة الأقضية التي تَسَجّل منها العدد الأكبر من العائلات تتبعها بعبدا، ثم طرابلس وبعلبك وبيروت وزحلة بينما يسجّل قضاء بشرّي العدد الأقل من الأسر المسجّلة على المنصّة، كما تشير البيانات إلى أن 59% من الافراد المسجّلين عاطلين عن العمل.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن منذ إنطلاق عملية التسجيل في 1 كانون الأول 2021 وخلال شهرٍ كاملٍ، أجاب مركز تلقّي الشكاوى (1747) على 37,510 إتصالاً وكان متوسّط مدّة المكالمة الواحدة 2:46 دقيقة ومتوسّط وقت الانتظار 3 ثواني، وتمحورت غالبية الشكاوى حول مشاكل تقنيّة تواجه المتّصلين أو عدم توفّر بطاقة الهوية خصوصا للأطفال والأولاد دون سنّ الـ18، كما تلقّى المركز بعض الشكاوى حول رفض مخاتير في مناطق محدّدة إصدار بطاقات هوية لهم أو طلب البعض الآخر لمبالغ مالية لقاء مساعدة الأسر على التسجيل.

وتلباع البيان أن تمّ إرسال 4 ملايين رسالة نصيّة قصيرة SMS لهذه الغاية. في الإطار عينه، تمّ تدريب متطوّعين/متطوّعات من حوالي 60 جمعية ومجموعاتٍ ناشطة في مختلف المناطق اللبنانية لمساعدة الأسر الأكثر فقراً على التسجيل.

وذكّر حجار أن التسجيل على شبكة “دعم” للحماية الإجتماعية مستمرٌ لغاية 31 كانون الثاني 2022 على daem.impact.gov.lb ومنالممكن التواصل مع مركز تلقّي الشكاوى على 1747 للمساعدة أو للمزيد من المعلومات.