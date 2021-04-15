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هيل: القادة اللبنانيين فشلوا وحزب الله يمنع قيام دولة سالمة

15 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 11:20 صباحًا
ديفيد هايل

ديفيد هايل

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قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا: “الشعب اللبناني يعاني لأنّ القادة اللبنانيين فشلوا بالتزاماتهم واليوم ما زالت هناك إمكانية لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار وحان الوقت لـ”بناء حكومة” وتطبيق الاصلاحات المطلوبة”.

واعتبر هيل ان “اميركا مستعدة لمساعدة لبنان في موضوع ترسيم الحدود مع اسرائيل، وسنأتي بخبراء لمساعدة لبنان في هذا الملف”.

وتابع: “سوء الادارة في لبنان أدى الى هذه الحال التي يعيشها البلد وأميركا مستعدة للمساعدة ولكن نريد أن نلمس الإصلاحات”.

ولفت هيل الى ان “حزب الله والنشاطات غير الشرعية تمنع قيام دولة سالمة وإيران تمول ذلك وأميركا لن تترك أصدقاءها ونحن مستعدون لتسهيل المفاوضات على الحدود البحرية التي ستكون لها منافع اقتصادية لمعالجة الأزمة”.

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