هيل: انهيار لبنان بات وشيكاً

أكّد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان يواجه “كارثة فورية”، محذراً من أنّ “انهيار لبنان بات وشيكاً”.

وشدّد هيل في حديث عبر قناة “CNBC” مع المذيعة الأميركية هادلي غامبل على أنّ “السياسيين في البلاد بحاجة لإظهار الإرادة للإصلاح قبل تقديم أي مساعدة خارجية للبنان”.

وأعلن هيل أنّه “لن تكون هناك أي خطة إنقاذ دولية للبنان، لكن ستكون هناك مساعدة كبيرة لتحقيق برنامج الإصلاح”، لافتاً إلى أنّ “مفتاح الحلّ هو بيد سياسيي لبنان الذين عليهم أن يثبتوا أن لديهم الإرادة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة حتى لا يضيع أي تمويل دولي”.

ودعا هيل اللبنانيين إلى “ألا يتوقعوا خلاصًا خارجيًا لأزماتهم”.

ورداً على سؤال حول استمرار لقاءات المسؤولين الأميركيين بحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، أجاب: “هو حاكم المصرف المركزي وهو شخصية أساسية للمضيّ قدماً. ولست هنا للدفاع عن سلامة أو توجيه اتهام لأحد، ولكن لا مؤشرات تدينه بما خصّ الفساد المالي والتحقيقات لم تنته بعد”.

وأكّد “أنّنا نلتقي مع الجميع في لبنان باستثناء الإرهابيين”.