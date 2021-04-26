هيل سأل المسؤولين اللبنانيين: ماذا ستفعلون بعد شهر؟

كتب جوني منير في “الجمهورية”: خلال لقاءات وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل مع المسؤولين اللبنانيين، ثمة سؤال تعمّد طرحه امام الجميع: ماذا ستفعلون في حال الانهيار الكامل؟

الرئيس نبيه بري، والذي ردّد هيل لاحقاً انّ لقاءه به كان مفيداً جداً، قال لزائره: «وضعنا خطير للغاية، ولم يعد لدينا مزيد من الوقت. فلقد ابلغنا حاكم مصرف لبنان انّ كل ما يتبقّى لنا بالكاد شهر واحد».

وربما هذا ما دفع بالمسؤول الاميركي للقول في اجتماعات اخرى: «المفاوضات الاميركية – الايرانية قد تأخذ عدة اشهر، فيما وضعكم غير قادر على الانتظار سوى شهر واحد. ماذا ستفعلون؟».

لم يستطع احد تقديم اجابة واضحة. وهو ما يعني انّ البعض سلّم بحتمية الارتطام قريباً. والبعض الآخر ربما يرى في هذا الارتطام باباً لهدم كل شيء، تمهيداً لإعادة بنيان هيكل جديد، عملاً بمقولة ميكيافيلي في كتابه الشهير «الامير».