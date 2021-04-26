الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيل سأل المسؤولين اللبنانيين: ماذا ستفعلون بعد شهر؟

26 - أبريل - 2021
نبيه بري وديفيد هيل

نبيه بري وديفيد هيل

A A A
طباعة المقال

كتب جوني منير في “الجمهورية”: خلال لقاءات وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل مع المسؤولين اللبنانيين، ثمة سؤال تعمّد طرحه امام الجميع: ماذا ستفعلون في حال الانهيار الكامل؟

الرئيس نبيه بري، والذي ردّد هيل لاحقاً انّ لقاءه به كان مفيداً جداً، قال لزائره: «وضعنا خطير للغاية، ولم يعد لدينا مزيد من الوقت. فلقد ابلغنا حاكم مصرف لبنان انّ كل ما يتبقّى لنا بالكاد شهر واحد».

وربما هذا ما دفع بالمسؤول الاميركي للقول في اجتماعات اخرى: «المفاوضات الاميركية – الايرانية قد تأخذ عدة اشهر، فيما وضعكم غير قادر على الانتظار سوى شهر واحد. ماذا ستفعلون؟».

لم يستطع احد تقديم اجابة واضحة. وهو ما يعني انّ البعض سلّم بحتمية الارتطام قريباً. والبعض الآخر ربما يرى في هذا الارتطام باباً لهدم كل شيء، تمهيداً لإعادة بنيان هيكل جديد، عملاً بمقولة ميكيافيلي في كتابه الشهير «الامير».

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    حراك المتعاقدين يدعو الحلبي إلى التدخل لفك إضراب موظّفي التربية
    انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس
    العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس (صوَر)
    آليات الدفاع المدني في موقع الصوامع في مرفأ بيروت
    إطفاء بيروت يبدأ تبريد موقع الاهراءات تمهيداً للقضاء على مصدر النيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي