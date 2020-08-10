“هيومن رايتس ووتش” لعون: ماذا فعلت السلطات اللبنانية لتثبت لشعبها أنها أهل للثقة؟

هيومن رايتس ووتش
هيومن رايتس ووتش

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ردت منظمة هيومن رايتس ووتش على تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون، التي اعتبر فيها أن التحقيق الدولي بانفجار مرفأ بيروت هو “مضيعة للوقت”.

وسألته: “ماذا فعلت السلطات اللبنانية لتثبت لشعبها أنها أهل للثقة، وأن لبنان لا يحتاج إلى تحقيق دولي؟”.

وفي تغريدة جاءت ردا على تغريدة عون سألت المنظمة: “أين إنجازات القضاء مثلا في الكشف عن الفساد الرسمي المتفشي منذ عقود؟”.

وعبر عون، في وقت سابق، عن رفضه في أكثر من مناسبة لإجراء تحقيق دولي بعد الانفجار الذي شهدته العاصمة في 4 آب السابق، وقال إن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت، والقضاء يجب ان يكون سريعاً من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية يوم أمس الأحد عن ضغوط على القاضي الذي يتابع ملف التفجير، وذلك لنقل التحقيق إلى المحكمة العسكرية، كي يتمكن بعض النافذين الموقوفين من الحصول على إخلاء سبيل على ذمة التحقيق.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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