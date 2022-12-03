وئام وهاب: لا أرى إلّا هذه الشخصية في رئاسة الجمهورية!

أوضح رئيس حزب “التوحيد العربي”، الوزير السابق وئام وهاب، أنه “ضد الفراغ في السلطات والحكومة لديها أدوار لتقوم بها”.

وأشار في حديث لقناة “الجديد”، إلى أن “المشكلة اليوم ليست عند رئيس الحكومة وهي عند المسيحيين وتحديداً عند الموارنة”.

وأردف: “رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع يخاف من التسوية ويغامر هو ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل للذهاب إلى عقد اجتماعي جديد”.

واعتبر وهاب، أن “ميقاتي غير مسؤول عن الفراغ الرئاسي”، مشيراً إلى أن “رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية لا يحتاج شهادة بمسيحيته وهو أكثر مرشح يجمع نواب”.

وتابع، “جبران باسيل يعرف أنه لا يمتلك الحظوظ لرئاسة الجمهورية ولن يستطيع تعطيل دور مجلس الوزراء”.

وأكد وهاب، أن “حزب الله ليس لديه “فيتو” على قائد الجيش جوزيف عون”.

وأوضح أن “جبران باسيل ليس لديه مطالب خاصة بملف رئاسة الجمهورية “، لافتاً إلى أنه “إذا اتفق باسيل مع جعجع لن يأتي سليمان فرنجية وأنا لا أرى إلا جوزيف عون”.

وقال وهاب: “لا أحد في لبنان يستطيع أن يكون ضامناً لسلاح المقاومة أو نزعه”.