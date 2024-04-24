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واشنطن: إحتمالات التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل حادة

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2024 8:21 مساءً
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رأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف أن “احتمالات التصعيد على الحدود بين لبنان و#إسرائيل حادة”.

وقالت: “حذّرنا إسرائيل بشأن كيفية ردها على هجمات حزب الله، واستخدمنا قنواتنا وعبر شركاء آخرين لتحذير حزب الله من توسيع الصراع”.

وتصاعدت حدّة التوتّر بين “حزب الله” وإسرائيل في الأيام الأخيرة، مع زيادة وتيرة القصف والاستهدافات النوعية التي يقوم بها الطرفان.

وقد أعلن “حزب الله” في بيان له، اليوم الأربعاء، وجاء فيه:

“دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واستنادًا إلى التضحيات الباسلة للمقاومة الفلسطينية. تم استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية”.

وأضاف: “في تمام الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، قام مقاتلو المقاومة الإسلامية بتوجيه ضربة مباشرة إلى موقع رويسات العلم، مؤكدين أن هذه العملية تأتي تأكيدًا على الوقوف الثابت مع الشعب الفلسطيني وتأييدًا لحقه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع: “لا يمكن تجاهل التضحيات العظيمة للمقاومة الفلسطينية، وهذا الاستهداف يعبر عن رد فعل حازم وصلب ضد الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني”.

وختم البيان بـ”التأكيد على استمرار دعم “حزب الله” والتضامن مع المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان والظلم”.

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