واشنطن تؤكد على الشراكة القوية مع الجيش اللبناني

اوضح مصدر مطلع على اطار زيارة قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال كينيث ماكينزي الى لبنان ان ما اعلنته السفارة الاميركية في بيروت عن مضمون محادثات الجنرال ماكينزي في قيادة الجيش، ينطبق حرفياً على حقيقة المداولات من دون زيادة او نقصان لجهة التأكيد على اهمية الحفاظ على امن لبنان واستقراره وسيادته، والتشديد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، خصوصا ان لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

وقال المصدر لـ”نداء الوطن”: “اما زيارته البقاع لا سيما فوج الحدود البرية الثالث فهي تأكيد للثقة والاحترام وعلى العلاقة مع الجيش المبنية على الرغبة المتبادلة في الامن والاستقرار في المنطقة والقدرة على تحقيق المنفعة الجماعية، وفي ذلك حرص اميركي متعاظم على عدم تأثر لبنان بأي تطورات محيطة لها علاقة بالارهاب والارهابيين، خصوصاً وان الجيش اللبناني يمتلك ميزات تفاضلية عن شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، اذ استطاعت المؤسسة العسكرية الاستفادة القصوى من المساعدات العسكرية لفعل الكثير على صعيد صون الاستقرار ومحاربة الارهاب وهي معركة مستمرة لا تتوقف”.