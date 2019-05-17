واشنطن تدين لبنانيا بالانتماء إلى حزب الله والتخطيط لهجمات‏

أدانت محكمة اتّحادية في مانهاتن أميركيّاً من أصل لبناني بالانتماء إلى حزب الله وبالمساهمة في خطط لشنّ اعتداءات لصالح الحزب الشيعي. وأُدين علي كوراني (34 عاماً) بالتُهم الثماني الموجّهة ضدّه، بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبّد.

وعلى أثر محاكمة استمرّت 8 أيّام، قال مكتب المدّعي العام الفدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان، إنّ “الحكم على كوراني المولود في لبنان والحاصل على الجنسيّة الأميركيّة عام 2009، سيصدر في 27 أيلول المقبل”، مشيراً الى أن كوراني أُدين بجرائمه، في محكمةٍ تقع بجوار أحد المواقع التي أرادَ استهدافها.

وبحسب التحقيق، أقدَم كوراني بشكل خاصّ على جمع معلومات عن الأمن وطريقة العمل في مطارات عدّة في الولايات المتحدة، بينها مطار “جون إف كينيدي” بنيويورك، وراقب مباني عائدة إلى قوّات الأمن في مانهاتن وبروكلين. ووصل كوراني إلى الولايات المتحدة عام 2003، بعدما خضع بحسب المصدر نفسه لتدريبات عدّة في معسكرات لحزب الله بلبنان، وكان يتلقّى مباشرةً أوامر من عناصر في الحزب الشيعي المدعوم من إيران.

المصدر وكالات