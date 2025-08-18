واشنطن تسعى لإنهاء مهمة اليونيفيل.. والدول الأوروبية تعارض وتؤكد على دعم تمديد عملها!

أفادت مصادر لشبكة أي بي سي، اليوم الاثنين، بأن “وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وافق على خطة لإنهاء عمل قوات اليونيفيل”.

وأشارت المصادر، إلى أن “إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترى أن الإنفاق على “اليونيفيل” غير فعّال”.

ولكنها قالت أن “الدول الأوروبية تعارض إنهاء دعم قوات “اليونيفيل” وستدعم تمديد عملها”.

ومع اقتراب موعد تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” بنهاية آب 2025، تتزايد الجهود الدبلوماسية اللبنانية والأميركية والفرنسية لبلورة مستقبل البعثة الدولية في لبنان في ظل انقسام في الآراء بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وقد تولت فرنسا صياغة مقترح يهدف إلى ضمان استمرارية مهمة “اليونيفيل”، والحفاظ على ميزانيتها ومستويات قواتها، مع توسيع نطاق عملياتها.

ويسعى المقترح الفرنسي إلى تظهير وجود “اليونيفيل” من خلال التأكيد على دور الحكومة اللبنانية الضامن والحصري للأمن في جنوب لبنان، مشترطًا ضرورة أن تبسط بيروت سيطرتها على كامل أراضيها.

ولكن واشنطن تعتبر أن “اليونيفيل” فشلت في كبح الوجود العسكري لـ “حزب الله” بشكل ملحوظ. وقد شدد على أن الشعور السائد في واشنطن ينحو إلى ضرورة إنهاء مهمة “اليونيفيل”، وتحمّل الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن الأمن – عاجلًا وليس آجلًا. ويكشف هذا النقاش الجاري حول التجديد عن انقسام حاد بين واشنطن والعواصم الأوروبية لا سيما باريس.