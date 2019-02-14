واشنطن تسلم الجيش اللبناني صواريخ موجهة بالليزر

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زودت الولايات المتحدة الأميركية، #الجيش_اللبناني بشحنة من الصواريخ الذكية الموجهة بالليزر.

وقالت السفارة الأميركية في بيروت إن واشنطن سلمت الجيش اللبناني الصواريخ الموجهة بالليزر الخاصة بطائرات سوب توكانو الهجومية.

واعتبرت السفارة أن تسليم الشحنة يعبّر عن التزام حكومة الولايات المتحدة الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني، بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني قال قبل أيام خلال زيارته إلى بيروت إن إيران على استعداد لمساعدة لبنان عسكريا، مشيرا إلى ضرورة أن تطلب بيروت ذلك أولا.