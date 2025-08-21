الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
واشنطن تطلب من إسرائيل التهدئة في لبنان

منذ 7 دقائق
جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. رويترز

كشف موقع “أكسيوس” نقلًا عن مصدرين مطّلعين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من “إسرائيل” تقليص عملياتها العسكرية غير العاجلة في لبنان، وذلك دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية بدء عملية نزع سلاح حزب الله.

وأشار الموقع إلى أن هذا الطلب الأميركي جاء في أعقاب قرار غير مسبوق لمجلس الوزراء اللبناني، يقضي بالإعداد لنزع سلاح الحزب، وهو قرار تم اتخاذه تحت ضغط وإلحاح مباشر من الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، ذكر الموقع أن المبعوث الأميركي إلى المنطقة اقترح على “إسرائيل” تنفيذ انسحاب تدريجي من خمس مواقع تحتلها في جنوب لبنان، كجزء من خطوات تعزيز الاستقرار وتسهيل العملية السياسية الجارية.

