واشنطن تعرض 10 مليون دولار للقبض على القيادي بحزب الله "سليم عياش"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن جائزة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على القيادي في حزب الله، سليم عياش، المدان دولياً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر تويتر:

“تلقى سليم جميل عياش خمسة أحكام بالسجن المؤبد لدوره في تفجير بيروت سنة 2005 الذي أسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء رفيق الحريري، قد تؤهلك المعلومات التي تؤدي إلى اعتقاله لمكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.”

تلقى سليم جميل عياش خمسة أحكام بالسجن المؤبد لدوره في تفجير بيروت سنة 2005 الذي أسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء رفيق الحريري. قد تؤهلك المعلومات التي تؤدي إلى اعتقاله لمكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار. pic.twitter.com/z7xPdVd6uZ — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) February 14, 2023

وأشار برنامج “مكافآت من اجل العدالة”، إلى أن سليم جميل عياش، والمعروف أيضاً باسم جابر، هو عضو بارز في الوحدة 121، وهي فرقة اغتيالات تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي.

وأضاف الحساب: “أدانت محكمة دولية عياش وحكمت عليه غيابياً، بخمسة أحكام متتالية مدى الحياة لتورطه في تفجير شاحنة مفخخة في فبراير/شباط 205 في بيروت حيث أسفر التفجير عن مقتل 22 شخصاً من ضمنهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري كما أصيب في التفجير 226 أخرين”.