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واشنطن تعرض 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن "إبراهيم عقيل"

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أبريل - 2023 4:16 مساءً
ميليشيا حزب الله

ميليشيا حزب الله

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أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل لسبعة ملايين دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر” قبل أربعين سنة في تاريخ هذا اليوم، شاركت منظمة الجهاد الإسلامي، التي كان إبراهيم عقيل عضوا فيها، في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت”.

وأضافت: “هل عندك تبليغ؟ اتصل بنا! قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة”

وتتهم الولايات المتحدة إبراهيم عقيل والمعروف باسم “تحسين” بالمسؤولية عن تفجير السفارة الأمريكية في بيروت في إبريل عام 1983، والذي أودى بحياة 83 شخصا.

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