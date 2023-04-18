واشنطن تعرض 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن "إبراهيم عقيل"

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل لسبعة ملايين دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر” قبل أربعين سنة في تاريخ هذا اليوم، شاركت منظمة الجهاد الإسلامي، التي كان إبراهيم عقيل عضوا فيها، في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت”.

وأضافت: “هل عندك تبليغ؟ اتصل بنا! قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة”

قبل أربعين سنة في تاريخ هذا اليوم، شاركت منظمة الجهاد الإسلامي، التي كان إبراهيم عقيل عضوا فيها، في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت. هل عندك تبليغ؟ اتصل بنا! قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. pic.twitter.com/OQvDxfp3SR — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) April 18, 2023

وتتهم الولايات المتحدة إبراهيم عقيل والمعروف باسم “تحسين” بالمسؤولية عن تفجير السفارة الأمريكية في بيروت في إبريل عام 1983، والذي أودى بحياة 83 شخصا.