يكسب المال لصالح “حزب الله”.. مكافأة بـ10 ملايين دولار لمن يملك معلومات عنه

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار لمن يساعد على الوصول إلى محمد إبراهيم بزي، الذي يستخدم الأعمال التجارية في غامبيا لصالح تنظيم حزب الله.

ونشر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” التالي:

“يستخدم محمد إبراهيم بزي الأعمال التجارية في غامبيا لكسب المال لصالح تنظيم حزب الله الإرهابي”.

وتابع: “إذا كان لديك معلومات حول هذا الموضوع، فقد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار”.

وختم: “اتصل بنا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال أو عبر خط الاتصال الخاص بنا على متصفح تور، 1-202-294-1037+”.

يستخدم محمد إبراهيم بزي الأعمال التجارية في غامبيا لكسب المال لصالح تنظيم حزب الله الإرهابي. إذا كان لديك معلومات حول هذا الموضوع، فقد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار. اتصل بنا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال أو عبر خط الاتصال الخاص بنا على متصفح تور.

1-202-294-1037+ pic.twitter.com/E3PWA2XtyX — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) April 12, 2022

على صعيد آخر، اتهم تقرير أميركي اليوم الثلاثاء، فيلق القدس بتوفير التدريب السيبراني لحزب الله وبناء وحدة إلكترونية خاصة به.

ونشرت مجلة National Interest تقريرا صادرا عن مؤسسة كارنيغي للسلام يكشف قيام الفريق الإيراني بتدريب عناصر حزب الله هدفهم في المقام الأول بجمع المعلومات الاستخبارية عن مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الدفاعات السيبرانية لجهاز الأمن الإيراني.