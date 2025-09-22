واشنطن تكثف الضغط.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية!

تواصل الولايات المتحدة الأميركية التضييق المالي على حزب الله في محاولة منها لإضعافه وعزله.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية.

وقال برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في منشور على منصة اكس:

“ساعدونا في تعطيل تدفق الأموال إلى إرهابيي حزب الله

هل لديكم معلومات عن شبكات حزب الله المالية أو مموليهم؟ اتصلوا بنا، فمعلوماتكم قد تؤهلكم للانتقال والحصول على مكافأة.”

الحزب يواجه أزمة مالية

ويواجه حزب الله أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة سلسلة ضربات تلقاها خلال حربه مع اسرائيل ونتيجة الاستهدافات المتكررة لقيادييه وعناصره.

فبعد أشهر من الحرب العنيفة مع إسرائيل والتي استنزفته ماليا، جاء سقوط نظام الأسد ليقطع أحد أهم شرايين الدعم الاقتصادي عبر سوريا، وتبع ذلك حظر الرحلات الإيرانية التي كانت تُستخدم لتهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

اليوم، بات واضحا أن إيران نفسها غير قادرة على دعمه، رغم كونها الراعي المالي الأول له، فالحرب التي دمّرت الداخل الإيراني خلفت أضرارا تقدّر بعشرات مليارات الدولارات، وتسببت بأزمة سيولة خانقة، مما يؤكد انه لو أراد النظام الإيراني انتشال الحزب ماليًا، فلن يكون قادرا على ذلك.

فالوضع المالي ل”حزب الله” لم يعد قابلا للانتعاش، فـإيران بالكاد توفر السيولة لشعبها، أجهزة الصراف الآلي متوقفة، ورواتب موظفي الدولة لم تُصرف، ما يجعل من تحويل الأموال إلى لبنان أمًا شبه مستحيل.

ومن أبرز المؤشرات ايضا على تدهور الوضع المالي للحزب إعلان جمعية “القرض الحسن” في 23 حزيران، تعليق دفع التعويضات حتى إشعار آخر، في خطوة غير مسبوقة، تشكّل إعلانا غير مباشر عن إفلاس الحزب، باعتبار ان الحزب فقد هذه المرة مصدره المالي، لا سيما ان الجمعية كانت تعتمد على الأموال الإيرانية المهرّبة ، أما اليوم فهي فاقدة لأي قدرة على الاستمرار.