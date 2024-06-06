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واشنطن حذرت إسرائيل من الغزو البري للبنان.. "إيران قد تتدخل"!

منذ 12 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

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نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم أن إدارة بايدن حذرت إسرائيل بالأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة بلبنان

وقال مسؤول بالجيش الإسرائيلي لأكسيوس إن الجيش قدم خيارات لتوسيع القتال بينها غزو بري للبنان لإبعاد قوة الرضوان، مشيراً إلى أن الحرب مع حزب الله أو عملية محدودة بلبنان سيكون لها تأثير كبير على إسرائيل

كما قال مسؤولون أمريكيون للموقع إن إدارة بايدن حذرت إسرائيل من أن غزوا بريا للبنان حتى وإن كان محدودا قد يدفع إيران للتدخل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم قد قال أمس الأربعاء خلال زيارة لمستوطنة كريات شمونة إن “الأرض احترقت هنا، ونحن مستعدون لعملية مكثفة للغاية في لبنان”.

وأضاف نتنياهو: “بالأمس احترقت الأرض هنا وأنا سعيد لأنكم أخمدتم الحريق، لكن الأرض احترقت في لبنان أيضا… نحن مستعدون لعملية قوية جدا في الشمال”.

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