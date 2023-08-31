واشنطن حريصة على "هدوء الجنوب".. ومهمّة هوكشتاين لم تنتهِ!

أجرى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عمليًا جولة أفق شاملة مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والطابع الغالب على زيارته يبدو متصلًا بملف النفط ومعاينة عملية التنقيب، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لـ “النهار”.

وتطرق هوكشتاين إلى ملف الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بشكل عام من دون طرح تفصيلي، إذ شدد على ضرورة التوصل إلى حل لنقاط التوتر على الحدود، ووجوب الحفاظ على الهدوء والاستقرار، ولكنه لم يتجاوز ذلك إلى الأبعد.

وأبلغ هوكشتاين من التقاهُم حرص واشنطن على استمرار الهدوء في الجنوب ومواكبة عملية الترسيم البحري من الألف إلى الياء، وأنّ مهمته المفتوحة لم تنته عند الانتهاء من ترسيم البحر، مؤكدًا أن الرعاية الأميركية ستتواصل إلى مرحلة الاستخراج.

وفي معلومات “النهار”، فإن الرئيس بري ناقش جملة من النقاط على شكل سلة في ملف تثبيت الحدود مع إسرائيل تبدأ من نقطة b1 في الناقورة وصولًا إلى شمال بلدة الغجر السورية. وأبلغ هوكشتاين بأنّ النقاط المتنازع عليها 13 وليست 7 على أن يتم تثبيتها وفق “الحدود الأصلية” وليس على أساس الخط الأزرق.