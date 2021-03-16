واشنطن: حزب الله منظمة "إرهابية عالمية" وندعو دول العالم لاتخاذ إجراءات ضده

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء بأن حزب الله مصنف منظمة “إرهابية أجنبية عالمية”، بموجب قانون الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على زيارة حزب الله إلى موسكو، حث المتحدث في تصريحات لـ “الحرة” جميع الدول على “رفض التمييز الزائف بين ما يسمى بجناح حزب الله العسكري والسياسي”، كما دعا دول العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد الجماعة برمتها باعتبارها “منظمة إرهابية”.

وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت في بيان أن الوزير، سيرغي لافروف، استقبل، الاثنين، زعيم كتلة “الوفاء للمقاومة” البرلمانية اللبنانية، محمد رعد في موسكو.

وقال البيان الروسي إن المحادثات تمت بمشاركة نواب عن “حزب الله”، حيث تم تناول التطورات الأخيرة في لبنان وسوريا والشرق الأوسط.

يذكر أن واشنطن قد فرضت العام الماضي وخلال فترة الرئيس، دونالد ترامب، عقوبات على عدد من أعضاء حزب الله.

وفي العام ونصف العام الماضيين، أعلنت 16 دولة تصنيف حزب الله بجناحيه منظمة إرهابية، منها ألمانيا وبريطانيا وهولندا وليتوانيا وإستونيا وغواتيمالا وهندوراس والأرجنتين وكولومبيا.

وحتى وقت قريب، اعتبرت معظم الدول الأوروبية فقط “الجناح العسكري” لحزب الله منظمة إرهابية، بحجة أن جناحه السياسي جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي اللبناني.