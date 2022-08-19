الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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واقع التغذية المائية والصرف الصحي في صيدا بين البزري وضاهر

منذ 15 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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إلتقى النائب عبد الرحمن البزري، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر يرافقه أحمد الجبيلي، في حضور أماني البساط.

ووفق بيان عن مكتب البزري تناول البحث” واقع التغذية المائية في صيدا ومنطقتها، وضرورة تحسينها نظراً لأهميتها للمواطنين، كما تناول البحث الخطة المقترحة لتأمين الطاقة الكهربائية لمحطات ضخ المياه والآبار في ظل الغياب والإنقطاع المستمر للكهرباء”.

واعتبر الطرفان أن “الحلول التقنية أضحت جاهزة، وتأمين الإمكانات المادية الضرورية أصبح ممكنا نتيجة للجهود التي بُذلت من قبل نواب المدينة، والقوى السياسية، ومصلحة مياه لبنان الجنوبي، ومصلحة كهرباء لبنان واليونيسف”.

كذلك “تمّ الإتفاق على متابعة موضوع الصرف الصحي، وتلوث البحر نتيجة لتوقف محطات الضخ، وإمكان الحصول على دعم مالي من أجل إعادة تشغيلها وصيانة مركز المعالجة الرئيسي في سينيق”.

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