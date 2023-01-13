واقع قطاع الموانئ والمرافئ العربية بين حمية وعبد الغفار

شكل واقع قطاع الموانئ والمرافئ العربية، كتمهيد للعمل المشترك في سبيل تطويرها وجعلها مؤهلة لتحقيق المصالح العربية في هذا المجال، محور بحث بين وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ورئيس الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور اسماعيل عبد الغفار، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر.

كما دعا عبد الغفار الوزير حمية لإلقاء محاضرة علمية مرتبطة بأثر الذكاء الاصطناعي على صناعة النقل البحري، ضمن فعاليات مؤتمر مارلوج الذي دعاه الى حضوره في آذار المقبل من تنظيم الاكاديمية بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف الدولي للشحن البحري.

فيما اكد حمية أن “هكذا مؤتمرات تدعم فرص التمويل والإستثمار في مجال النقل البحري بما يحقق مشاركة فعالة لدعم الاقتصاد الأزرق على الصعيد الدولي. وكذلك توجد سياسة بحرية واضحة تخدم إستراتيجيات الإقتصاد الأزرق ونظم الإدارة التكميلية للنقل البحري والموانئ الذكية”.

بدوره أكد عبد الغفار أن “العمل جار من قبل فريق متخصص من الاكاديمية البحرية لاستكمال الدراسة التي تقوم بها الاكاديمية، والمتعلقة بأهمية وضرورة العمل على إعداد دراسة تبين وضعية واقع قطاع الموانئ والمرافئ العربية، ومدى إمكان تطويرها وربطها ببعضها، خصوصاً لجهة التعاون بين الجانبين اللبناني والمصري، نظرا لحجم التبادل التجاري بين البلدين. كتمهيد لتطوير العمل العربي المشترك”.

هذا وتبلغ حمية من عبد الغفار بأن السفينة عايدة المخصصة للتدريب البحري ستزور لبنان خلال شهر أيار المقبل لتنظيم فعاليات علمية وتدريبية مرتبطة برفع مستوى الكوادر البحرية على السفن والموانئ.