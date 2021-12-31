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واكيم: الثورة الدستورية تكون عبر انتخابات نيابية نزيهة

31 - ديسمبر - 2021
عماد واكيم

عماد واكيم

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أنه عام ينصرم والشعب موجوع يعاني الامرين ويخاف خسارة وطنه، اما السلطة، وهي نفسها التي ارتكبت الفظائع فغير مبالية ومستمرة في النهج نفسه، مشددا على انه لم يبق لنا جميعاً حل الا الثورة، الثورة الدستورية.

وأضاف واكيم خلال زيارته على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة في دار المطرانية: أن “الثورة الدستورية تكون عبر انتخابات نيابية نزيهة، مصحوبة بوعي الناخب اللبناني، تطيح الاكثرية الحاكمة وتعيد بناء السلطة فتعيد للبنان سيادته الكاملة وتبني ادارة خالية من الفساد والزبائنية وتضع خطة نهوض اقتصادية مالية شاملة لانتشالنا جميعاً من جهنم. ونحن مؤمنون ان ربنا يسوع في ذكرى ميلاده لن يترك لبنان وشعبه وكما دائماً ‘لن يصح الا الصحيح”.

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