واكيم: الناس يعرفون أن باسيل من سلالة “بينوكيو”

غرّد النائب عماد واكيم عبر “تويتر”: “استلّ جبران لسانه، وانتقى يوم أحد في مطلع العام، واطلق العنان لاضاليله وخططه. لم ينسَ بالطبع صلاحيات الرئيس وحقوق المسيحيين والحق على الكل الا التيار. نسي فقط ان الناس اصبحت تعرف انه من سلالة “بينوكيو” وانها لم تعد تستمع لكلامه وتحكم سلفاً بأنه يكذب. حلّك تعرف”.

استلّ جبران لسانه،وانتقى يوم احد في مطلع العام،واطلق العنان لاضاليله وخططه!

لم ينسَ بالطبع صلاحيات الرئيس وحقوق المسيحيين والحق على الكل الا التيار!

نسي فقط ان الناس اصبحت تعرف انه من سلالة بينوكيو وانها لم تعد تستمع لكلامه وتحكم سلفاً بأنه يكذب!

حلّك تعرف !! — Imad Wakim – عماد واكيم (@imad_wakim) January 2, 2022