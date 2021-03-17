واكيم عن شحنة الوقود من إيران: هل لديكم الجرأة؟

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أنه “بعد خبر تسهيل العراق مرور 10 صهاريج بنزين قادمة من إيران الى لبنان، وزارة الطاقة قالت: “لا علم لنا بهذا”.

وقال عبر “تويتر”، “هذا لا يكفي!. وسأل، ماذا فعلتم لمنع دخولها الى لبنان؟ في الاساس هل لديكم الجرأة؟”.

وأضاف، “انتم السلطة فلا تتصرفوا على قاعدة: اللهم اني بلّغت!”.

بعد خبر تسهيل العراق مرور 10 صهاريج بنزين قادمة من إيران الى لبنان،وزارة الطاقة:"لا علم لنا بهذا"

هذا لا يكفي!

ماذا فعلتم لمنع دخولها الى لبنان؟

في الاساس هل لديكم الجرأة؟

انتم السلطة فلا تتصرفوا على قاعدة:اللهم اني بلّغت! — Imad Wakim – عماد واكيم (@imad_wakim) March 17, 2021