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واكيم عن شحنة الوقود من إيران: هل لديكم الجرأة؟

17 - مارس - 2021
عماد واكيم

عماد واكيم

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أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أنه “بعد خبر تسهيل العراق مرور 10 صهاريج بنزين قادمة من إيران الى لبنان، وزارة الطاقة قالت: “لا علم لنا بهذا”.

وقال عبر “تويتر”، “هذا لا يكفي!. وسأل، ماذا فعلتم لمنع دخولها الى لبنان؟ في الاساس هل لديكم الجرأة؟”.

وأضاف، “انتم السلطة فلا تتصرفوا على قاعدة: اللهم اني بلّغت!”.

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