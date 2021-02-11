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والدة لقمان سليم: إذا كان القضاء لا يستطيع إرضاءنا فلماذا لا نجعل القضيّة دوليّة؟

منذ ساعتين
الباحثة سلمى مرشاق والدة الناشط الراحل لقمان سليم

الباحثة سلمى مرشاق والدة الناشط الراحل لقمان سليم

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شددت والدة الراحل لقمان سليم سلمى مرشاق سليم في حديث لقناة الـ “mtv” على أننا “باقون هنا فهذه منطقتنا وهذا منزلنا ولكن نريد الحوار والنقاش بين الناس وليس استخدام وسيلة حقيرة لإسكات الآخر”.

ولفتت إلى “أننا ننتظر التحقيق في ما يخصّ هوية القاتل ونحن مع الفكر والعقل ولسنا مع قوّة السلاح وإذا كان القضاء لا يستطيع إرضاءنا فلماذا لا نجعل القضيّة دوليّة؟”.

من جهتها، اعتبرت شقيقة لقمان سليم رشا الأمير أن “التحقيق الدولي يتطلّب آليّات معيّنة ويتناول قضايا دوليّة وكلّ ما أريده أن يتمّ تقبّل الرأي الآخر و”هنّي خسروا”.

ويُقام اليوم الخميس مراسم صلاة لراحة نفس الناشط لقمان سليم في حديقة منزله الكائن في حارة حريك.

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