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وتيرة التهديدات تتسارع.. الاحتلال يحشد 4 أضعاف قواته على حدود لبنان

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)

جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)

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شددت مصادر سياسية على أنّ التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية ضد “حزب الله” على الحدود الجنوبية، تتواصل بوتيرة متسارعة، إن كان من خلال المواقف والتصريحات لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، أو من خلال زيادة حشد المزيد من وحدات جيش الاحتلال الإسرائيليّ.

ونقلت المصادر عن مراقبين في المنطقة، لصحيفة “اللواء”، تقديراتها، بأنّ عدد هذه القوات تجاوز أربعة أضعاف ما كانت عليه، قبل أسابيع.

وقالت: “يؤشر ذلك، إلى التحضير لعملية إسرائيلية واسعة النطاق، تتجاوز حدود ما يطلق عليه قواعد الاشتباك، تنفيذًا للتهديدات، أو لممارسة مزيد من الضغوط.”

وأضافت: “ذلك، لكي يقبل الحزب الشروط، التي طرحتها إسرائيل، في خصوص تفاهم ما على الحدود الجنوبية، تنهي حالة التصعيد العسكريّ المستمرة ومن خلاله تُسحب عناصر الحزب، للابتعاد عن الحدود، لمسافة آمنة نسبيًا”.

يأتي ذلك فيما كان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أشار أمس الإثنين، إلى أن “الجيش سيتحرك قريبًا جدًا على الحدود الشمالية مع لبنان”.

وأبلغ الوزير الإسرائيلي جنود الاحتلال المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال، أي على الحدود مع لبنان.

وقال غالانت: “سيتحرّكون قريبًا جدًا (…) إذًا ستُعزز القوات في الشمال”، مشيرًا إلى أن جنود احتياط سيتركون مواقعهم استعدادًا لهذه العمليات المستقبلية.

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