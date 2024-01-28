الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
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وثيقة مزورة تحدث بلبلة في التربية.. والوزارة توضح

منذ 3 دقائق
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي: “نشر أحد المواقع الإخبارية خبرا حول حضور مسؤول إلى دائرة المعادلات ما قبل الجامعية في وزارة التربية والتعليم العالي، طالبا الحصول على نسخة طبق الأصل لمعادلة شهادة قبل الجامعية لطالبة عراقية، وفور رؤية الموظفة الجديدة المسؤولة للوثيقة لاحظت أنها مزورة. فصادرت النسخة وطلبت من المسؤول إحضار الأصلية فسلمها في اليوم التالي الوثيقة الأصلية والمستندات المرفقة بها”.

وأضاف، “كانت أبلغت المدير العام فورا بالأمر، فأعطاها التوجيهات لإعداد كتاب ورفعه إليه لإبلاغ النيابة العامة، وأعطاها التوجيهات بالتعامل مع أي وثيقة مماثلة بالطريقة نفسها.

إزاء هذا الأمر يأمل المكتب الإعلامي من وسائل الإعلام والإعلاميين، توخي الدقة في النشر، ومراجعة الوزارة للتحقق من أي معلومة قبل نشرها لكي لا تصل مجتزأة إلى الرأي العام، أو تسيء إلى سمعة موظف أو مسؤول يقوم بعمله بحسب الأصول”.

وتابع البيان، “من جهة ثانية، كلف الوزير المدير العام إبلاغ المدارس والثانويات، ضرورة تأمين التدفئة في المدارس في ظل الطقس البارد، خصوصا وأن صناديقها تلقت ولا تزال تتلقى تحويلات مالية من اليونيسف” .

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