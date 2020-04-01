وثيقة صادرة عن فندق “الحبتور” سن الفيل: “يودع موظفيه ويقفل أبوابه”

أعلن فندق “الحبتور” سن الفيل من خلال وثيقة تم نشرها أنه “يودع موظفيه ويقفل أبوابه”.

وانتشرت صورة عن قرار صادر من الشركة الاماراتية اللبنانية لإدارة الفنادق تشير فيه إلى أنه نظرا لإعلان الحكومة اللبنانية التعبئة العامة وحظر التجول تتوقف المؤسسة عن العمل نهائيا بسبب الظروف المشار إليها وعملا بالقوانين المرعية الإجراء نبلغ الموظفين عن إقفال المؤسسة بشكل كامل ونهائي ووقف تنفيذ كافة عقود العمل لمدة غير محددة.

وأملت الشركة في ان تزول هذه الظروف الطائرة والقاهرة في أقرب وقت وعودة الأمور إلى إطارها الصحيح، مشيرة إلى ان اتخاذ هذا القرار الصعب بإقفال المؤسسة أملته الظروف المشار إليها وقد تم إبلاغ وزارة العمل بذلك.

ولفتت إلى ان هذا القرار قد أبلغ شفهيا إلى جميع الموظفين والاجراء والمستخدمين لدى الشركة الاماراتية اللبنانية لإدارة الفنادق.