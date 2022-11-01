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وجهتها السودان.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون

منذ 31 دقيقة
كبتاغون

كبتاغون

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أفاد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال “بسام مولوي” بأنّ شعبة المعلومات تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت 5 مليون و415 ألف حبة.

وداهمت دورية تابعة للشعبة مستودعًا في منطقة الغازية حيث أحبطت محاولة تهريب الحبوب المخدرة التي كان مقرّرا أن تُنقل إلى مرفأ بيروت وتُهرّب بعدها إلى السودان.

وكتب مولوي عبر حسابه على “تويتر”: “كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت 5مليون و 415 الف حبة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها في ألواح فيبر، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها الى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الاولى ابيدجان ثم السودان”.

‏وأكّد أنّ التحقيقات والتوقيفات مستمرة ⁧.

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