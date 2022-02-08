"وجودُنا في هذا المكان في صلب نضالنا"... الجميل: الكتائب جزء لا يتجزّأ عن الانتفاضة الشعبية

أكّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان الكتائب جزء لا يتجزأ عن الانتفاضة الشعبية التي تطالب بدولة سيدة ومستقلة، “ووجودنا في هذا المكان هو في صلب نضالنا ومبادئنا. نتواصل ونعمل مع العديد من مكونات الثورة”، معتبرا ان هناك جزءا آخر منهم لا يمكنه تخطي الماضي والنظر الى المستقبل وهناك جزء اكبر هم الخرق الامني.

في سياق آخر رأى الجميل أن جريمة 4 اب يمكن الوصول بها الى نتيجة، بينما الشهداء الذين سقطوا لم يتم العثور على اي دليل في اغتيالهم لان القضاء في لبنان يتعرض لضغط والاجهزة الامنية مخروقة وهناك تعطيل دائم للعدالة، وهذا ما منع المحاكمة في كل هذه الجرائم ومن بينها جريمة اغتيال بيار، مشيرا الى ان التساهل مع ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت يعني نهاية العدالة في البلد، وقال: “لن نستسلم وسنكمل الضغط الى جانب اهالي الضحايا والقاضي بيطار وعلينا العمل لكي يصل القاضي الى النهاية في الملف”

الى ذلك، شدد على حرص الكتائب على مصلحة البلد وما يخدم المصلحة الكبيرة للمعارضة في الشمال، موضحا “نتلقى منذ فترة دعوات لكي نتوحد في البترون لان المعركة تهم الكثير من اللبنانيين. شرحنا معطيات المعركة في المكتب السبياسي واستشرنا كل الكتائبيين دون استثناء، ولتحقيق الانتصار كنا مضطرين للقيام بما قمنا به.

وعن الاتهامات التي تلقّاها حزب الكتائب بالكذب والتضليل، رأى الجميل ان كل ما حذّرت منه الكتائب سابقا قد تحقق ملمّحا الى حزب الله وافلاس البلد اذ قال: ” عندما تحدثنا عن الافلاس اتهمونا بالشعبوية وتحدثنا عن تسليم البلد الى حزب الله وان الموازنات وهمية وان البلد سيفلس وتبين لاحقا ان كل ما قلناه قد تحقق. اليوم في 2022 تبيّن ان الكتائب كانت محقة والناس رأت من كذب عليها ومن صارحها ومن غير المعقول ألّا يُحاسب الشعب هذه الطبقة”، مؤكدا ان هدف الحزب هو تجديد الحياة السياسية ووصول اشخاص يتمتعون بنهج مختلف ولا يدخلون في منطق تسويات وان يكون في المجلس قوة ثالثة.