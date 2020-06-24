وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: إصابة لوافد من دولة إفريقية

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال عن:

“تسجيل إصابة جديدة اليوم، بفيروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا وهي لمواطن وافد من احدى الدول الأفريقية، في حين سجلت 4 حالات شفاء تام بعدما بينت الفحوص المخبرية خلو المتعافين من أي أثر للفيروس وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 40 حالة، ولم يسجل اليوم أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير”.

واشار الى ان “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 86 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

74 حالة وافدة من إفريقيا.

3 حالات وافدة من أوروبا.

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