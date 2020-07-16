وحدة إدارة الكوارث في بلديات صور: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفايروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا بينها إصابة من التابعية الأثيوبية وجميع الإصابات محلية مخالطين لحالة مصابة”.

واشار الى ان “عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 160 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

– 108 حالة وافدة من إفريقيا( 3 حالات وفاة).

– 4 حالات وافدة من أوروبا.

– حالة واحدة وافدة من سوريا.

– 46 حالة محلية (44 حالة من المخالطين) بينها 7 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية (حالتا وفاة)، وقد تماثل 78 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

واضاف: “إن وحدة إدارة الكوارث هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة. وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية ضرر محتمل”.