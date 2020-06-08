وحدة إدارة الكوارث في صور: لا إصابات جديدة اليوم

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أنه “بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، لم يسجل اليوم أي إصابة بفايروس covid-19. في حين سجلت أول حالة وفاة لمصاب مسن يعاني من أمراض مزمنة، ولم يسجل أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 56 مصابا، توزعوا كالاتي:

45 حالة وافدة من إفريقيا.

3 حالات وافدة من أوروبا.

8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة).

وقد تماثل 16 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأشارت الوحدة الى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية الدفاع المدني، تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة”، مشددة على أن “أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من “جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ولفتت الى أنها “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، تنصح جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل”.