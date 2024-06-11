وحدة الطوارئ في "كاريتاس لبنان" زارت ريمون خطار.. ماذا في التفاصيل؟

زار وفد من وحدة الإستجابة لحالات الطوارئ في “كاريتاس لبنان” مقرّ المديرية العامة للدفاع المدني في عين الرمانة – بيروت، حيث التقى الوفد المدير العام العميد ريمون خطار.

ووضع مدير وحدة الإستجابة لحالات الطوارئ منسق عام جهاز شبيية كاريتاس لبنان بيتر محفوظ، جميع إمكانيات وحدة الإستجابة لحالات الطوارئ في كاريتاس لبنان، بتصرّف المديرية العامة للدفاع المدني من أجل التنسيق والتعاون، لتأمين أفضل خدمة للمواطنين، خصوصاً المتطوعين في الجهازين الدفاع المدني ووحدة الطوارئ.

كما وضع محفوظ العميد خطار بـ”أجواء كافة النشاطات التي تقوم بها وحدة الطوارئ في لبنان من خلال تدخلهم بأحداث مرفأ بيروت وأحداث الزلزال في سوريا بالتنسيق مع كاريتاس الشرق الأوسط وكاريتاس الدولية ودورة الإغاثة في جمهورية مصر العربية، وتنطيم زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس إلى قبرص. كما شدد على العيد الوطني، واليوم العالمي للدفاع المدني وفق ما حددته المنظمة الدولية للحماية المدنية التي أتخذت شعارها لهذا العام “يداً بيد للوقاية من المخاطر”.

ولفت محفوظ إلى أن “الأهم لهذه الزيارة، أنه أتفقنا مع المدير العام على كافة الأمور ودعيناه إلى زيارة تفقدية لمقر وحدة الطوارئ وغرفة العfمليات التي تعمل 24/24 في حالات جبيل – كسروان، موجهاً تحية إجلال وتقدير إلى معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي”.