وحدة كوارث قضاء صور: إصابة جديدة وافدة من دولة افريقية

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام أنه “تم تسجيل اليوم إصابة جديدة بفيروس covid_19 مؤكدة ومثبتة مخبريا وافدة من إحدى الدول الافريقية، وهي الحالة الثانية التي كانت نتيجتها سلبية عند قدومها إلى بيروت. من هنا التأكيد على ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي وإجراء الPCR عند نهاية فترة الحجر والالتزام التام بتوصيات وزارة الصحة العامة”.

وأعلنت أنه “لم يسجل اليوم أي حالة مشتبه فيها حتى ساعة إعداد التقرير. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 88 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 76 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة). وقد تماثل 46 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وأشارت الى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم الحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة بضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة”، مشددة على أن “أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.