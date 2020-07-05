وحدة كوارث قضاء صور: لا إصابات جديدة اليوم

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال أنه لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس covid_19، في حين سجل اليوم 5 حالات شفاء تام بعدما بينت الفحوص المخبرية PCR خلو المتعافين من الفيروس، مما يرفع عدد حالات الشفاء في قضاء صور إلى 60 حالة.

كما أشارت إلى أنه “لم تسجل أي حالة مشتبه فيها حتى ساعة إعداد التقرير. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 92 مصابا توزعوا على الشكل التالي: 80 حالة وافدة من إفريقيا (حالة وفاة واحدة)، 3 حالات وافدة من أوروبا، 9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)، وقد تماثل 60 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وأعلنت أنها بالتعاون مع طبابة القضاء، ستتابع مرحلة فتح المطار من خلال متابعة الفحوص المخبرية (PCR) للوافدين حيث ستعتمد الآلية التالية:

1 – في ما يخص الشخص العائد وقد خضع للفحص في الخارج، وكانت نتيجته سلبية، يخضع مجددا للفحص في المطار، ويتم إلزامه بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

* في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يكون حرا.

* في حال كانت النتيجة ايجابية يتم نقله إلى المستشفى في منطقته: على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه.

إذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله للحجر العام أو الحجر المنزلي.

2 – في ما يخص الشخص الذي لم يخضع للفحص في الخارج، أو كان وافدا من بلد غير موثوق: يخضع للفحص في المطار، ويلزم بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

* في حال كانت النتيجة إيجابية، يتم نقله إلى المستشفى في منطقته على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه. وإذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله للحجر العام أو الحجر المنزلي.

* في حال كانت النتيجة سلبية يلزم باستكمال الحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ وصولها للبنان ويتم متابعته من قبل طبابة القضاء وأي مخالفة لتطبيقات هذه الآلية ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء.

وذكرت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، آملة من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.