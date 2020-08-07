وحدة كوارث قضاء صور: 12 إصابة لمقيمين مخالطين

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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، أنه بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء، تم اليوم تسجيل 12 إصابة بcovid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وهي حالات لمقيمين مخالطين، وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 310 مصابين.

توزعوا على الشكل التالي:

– 151 حالة وافدة من إفريقيا (3 حالات وفاة).

– 4 حالات وافدة من أوروبا.

– حالة واحدة وافدة من سوريا.

– حالة وافدة من العراق.

– 152 حالة محلية (148 حالة من المخالطين) بينها 28 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و4 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (5 حالات وفاة).

وقد تماثل 151 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وذكرت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وشددت على “ضرورة استمرار جميع القاطنين في قضاء صور بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.