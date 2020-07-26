وحدة كوارث قضاء صور: 3 إصابات جديدة اليوم

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، أنه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال، سجلت اليوم 3 إصابات جديدة بفيروس covid- 19 “مثبتة ومؤكدة مخبريا: إصابة واحدة محلية مخالطة لحالات مثبتة إصابتها ب covid- 19 وإصابة وافدة من إحدى الدول الإفريقية وإصابة وافدة من الجمهورية العراقية”.

أضافت: “وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 254 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 131 حالة وافدة من إفريقيا (3 حالات وفاة)، 4 حالات وافدة من أوروبا، حالة واحدة وافدة من سوريا، حالة وافدة من العراق، 116 محلية (110 حالات من المخالطين) بينها 25 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية وحالتان من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (3 حالات وفاة)، وقد تماثل 106 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وجددت الإشارة إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه باصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

كما جددت نصيحتها ل”جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.