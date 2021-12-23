الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"وحشي الانغماسي" في قبضة شعبة المعلومات

23 - ديسمبر - 2021
توقيف

موقوف

A A A
طباعة المقال

في إطار عمليات الأمن الوقائي، التي تقوم بها المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات لكشف وتعقّب خلايا التنظيمات الإرهابية، ولاسيّما تنظيم “داعش” وبخاصةٍ في الأماكن التي تتّصف بالحساسية الأمنية.

بعد أن كثّفت الشّعبة جهودها لملاحقة أفراد وكوادر هذا التنظيم، تمكّنت من رصد نشاط لأحد مناصريه، في مخيم عين الحلوة، ويدعى:

م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٧، فلسطيني الجنسية) ملقّب بـ “وحشي الانغماسي”، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /7/ ملاحقات قضائية بجرائم الانتماء الى تنظيم إرهابي، والانتماء الى عصابة إرهابية، وحيازة أسلحة حربية.

بتاريخ 4-12-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت قوة خاصة تابعة للشعبة من استدراجه الى مدينة صيدا، حيث تمّ توقيفه، بعملية حسّاسة ودقيقة.

بالتحقيق معه، اعترف أنه التحق خلال عام ٢٠١٥ بمجموعة المتشدّد “هلال هلال” التابعة لتنظيم “داعش”، وشارك معها بالعديد من المعارك التي خاضتها داخل المخيم. بعدها تقرّب من مجموعة المتشدّد “بلال بدر”، وشاركها معاركها التي خاضتها في المخيم.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    لجنة الأشغال: هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرقات كل لبنان
    الكتائب: ممارسات حزب الله تقوّض فرصة لبنان للإستثمار بثروته النفطية
    عبد الملك يتسلّم التقرير الأوروبي النهائي للإنتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة