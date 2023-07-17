الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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وحيدًا بين العرب.. لبنان يُصنّف بين الدول الأكثر تلوثًا في العالم

منذ 9 دقائق
أزمة النفايات في لبنان

أزمة النفايات في لبنان

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يعتبر التلوث البيئي من أبرز الأزمات التي يمرّ بها العالم اليوم، في ظل التغير المناخي ووصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، إن كان في فصل الصيف أو حتى الشتاء.

ولهذا، تسعى الحكومات عبر تنظيم جهودها ومشاريعها المتعلقة في هذا الإطار قبل فوات الأوان، ولكن يبقى هناك فروقات شاسعة بين ما تقوم به الحكومة من حملات توعية ومشاريع تهدف إلى الاستدامة وتجنب كارثة فيما يتعلق بأزمة التلوث والتغير المناخي.

هذا ترتيب أكثر 10 دول تلوثًا في العالم بحسب “World of statistics”:

– منغوليا

– ميانمار

– لبنان

– غانا

– نيجيريا

– أفغانستان

– بنغلاديش

– فيتنام

– نيبال

– بيرو

بشكل عام، العوامل المشتركة ما بين هذه البلدان هي غياب القوانين التي تنص على حماية البيئة، والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، وسوء إدارة النفايات، وفي بعض الحالات، عدم الاستقرار السياسي. أو الصراع.

منغوليا، على سبيل المثال وهي التي تحتل المرتبة الأولى، وعلى الرغم من كونها واحدة من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم، فإنها تواجه أزمة تلوث شديدة، بخاصة في عاصمتها أولان باتور، بسبب الاعتماد على الفحم في التدفئة والطاقة. كما تعاني أيضًا من عواصف ترابية تساهم في رداءة نوعية الهواء.

أما ميانمار، فتواجه تحديات بيئية بسبب إزالة الغابات وقطع الأشجار غير القانوني وتلوث الهواء الناجم عن حرق المنتجات الزراعية وانبعاثات السيارات. كما يعتبر القطاع الصناعي وغياب الضمانات البيئية جزءًا كبيرًا من تلك الأزمة.

وانتقالا إلى لبنان، والذي يعتبر الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة، فيواجه أزمة كبيرة في إدارة النفايات، مما أدى إلى مخاطر بيئية وصحية شديدة. يعد تلوث الهواء في المناطق الحضرية قضية مهمة أخرى، ويرجع ذلك أساسًا إلى انبعاثات السيارات بشكل رئيسي. وقد أدى الفساد وغياب الحكومة والأزمة السياسية والاقتصادية إلى تعطل أغلبية المشاريع البيئية وجفاف الأنهار وأيضًا إلى ارتفاع نسبة الحرائق في الدولة خلال السنوات الأخيرة.

أما في المرتبة الرابعة، فتحتلها غانا، التي تكافح مع تلوث ناجم عن أنشطة التعدين، لا سيما تعدين الذهب الذي أدى إلى تلوث المياه وإزالة الغابات. كما وتعاني غانا من تلوث الهواء في المناطق الحضرية.

من ثم، تأتي نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، فتعاني من تلوث شديد بسبب النتاج الصناعي وأيضا أزمة في المياه والأراضي بسبب الانسكابات النفطية.

    المصدر :
  • العربية

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