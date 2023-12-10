الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وديع الخازن: القصف الإسرائيليّ يُثبت نيّة العدو في عدم تطبيق الـ 1701

منذ 12 دقيقة
الوزير السابق وديع الخازن

الوزير السابق وديع الخازن

A A A
طباعة المقال

طالب الوزير السابق وديع الخازن، في بيان اليوم، جميع الدول “التي لا تزال تجهل حقيقة الخطر المُحدق بجنوب لبنان أن تصوّب بوصلتها ناحية الكيان الإسرائيلي كي تُهيبه باحترام سيادة لبنان، وأن تكفّ عنه استفزازاتها وقصفها المتعمّد والمُمنهج لبلداته وأراضيه، وجيشه وقوات الأمم المتحدة المُتمركزة عند حدوده”، مؤكّدًا حرص الدولة اللبنانية على تنفيذ القرارات الدولية كافة واحترامها، مُطالبًا في المقابل، بـ “عدم المسّ بروحيّتها أو تعديل مندرجاتها، وبوجوب إلزام جيش الحرب الإسرائيلي خصوصًا، بأحكام القرار 1701، لأن الخرق الإسرائيلي المُتكرّر له يدفع باللبنانيين على التصدّي له بكل ما يملكون من إمكانات، حرصًا على وجودهم وأمنهم ومستقبل أبنائهم”.

ولفت الخازن إلى أن “قصف إسرائيل المُتكرّر لمواقع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وإيقاع الشهداء والجرحى في صفوفهما، يثبت نيّتها الحقيقية في عدم تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701”.

ورأى أن “احتضان بعض الدول للغطرسة الإسرائيلية لم يعد قادرًا على تغطية جرائمها ومشاريعها التهجيرية والتدميرية الحاقدة، والتي بدأ الرأي العام العالمي يتلمّس خطورتها على السلم الدولي والسلام في الشرق الأوسط وفي لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف - تعبيرية
    مطلوبٌ للقضاء في قبضة القوى الأمنية
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    القصف العشوائيّ يُهدّد فرق صيانة الأعطال الكهربائيّة في الجنوب!
    رازي الحاج
    الحاج: الحكومة "مبلبشة بحالا".. وقائد الجيش "لا يساير أحدًا"

    الأكثر قراءة

    منطقة الشرق الأوسط
    هل نضجت خرائط الشرق الأوسط الجديد؟!
    صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل
    قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية
    غزة تحت النار
    فيديو عن قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية لم تصمد أمام مقاتلي القسام