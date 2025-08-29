وديع الخازن: المطلوب صحوة وطنية جامعة وإلا فإن لبنان مقبل على كارثة لن ينجو منها أحد

كرر الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، مناشدته جميع الأطراف السياسية “أن تعي خطورة المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، والتي تنذر بشر مستطير إذا استمرّ التباعد والتشنج في المواقف، بدل تغليب لغة الحوار والتفاهم”.

وقال الخازن:” إنّ ما يجري اليوم على الساحة الداخلية لم يعد مجرد خلافات سياسية عابرة، بل أصبح مؤشرا خطيرا ينذر بشر مستطير يهدد وحدة الوطن ويعرض اللبنانيين لخطر الانزلاق إلى اقتتال داخلي كارثي، هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه إسرائيل وتعمل على تأجيجه”.

وأضاف:” من غير المقبول أن يبقى بعض قادة البلاد أسرى حساباتهم الضيّقة ومصالحهم الفئوية بينما الدولة تنهار والشعب يئن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. إنّ الاستمرار في هذا التعامي هو تواطؤ صريح مع المخططات الخارجية التي تريد ضرب استقرار لبنان وتفكيك بنيانه”.

وختم الخازن مؤكدا أنّه “لم يعد هناك متّسع من الوقت ولا مجال لمزيد من التسويف، والمطلوب فورا صحوة وطنية جامعة، وإلا فإنّ لبنان مقبل على كارثة شاملة لن ينجو منها أحد”.