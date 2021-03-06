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وديع الخازن خلال اتصاله بدياب: لإعلان حال طوارئ وطنية

6 - مارس - 2021
الوزير السابق وديع الخازن

الوزير السابق وديع الخازن

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اتصل الوزير السابق وديع الخازن برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب مشددا على ما ورد في كلمته التي وجهها إلى اللبنانيين اليوم، وطالبا منه “الاستمرار في تصريف الأعمال وعدم الاعتكاف، والضغط على الأفرقاء المعنيين لتشكيل حكومة إنقاذ ومهمة”.

وكان الرأي متفقا على أن “الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاجتهادات والمحاصصة والتشاطر، وخصوصا أن كل العوامل الداخلية والخارجية تتجمع في الأفق لتشكل ضغطا هائلا على أنفاس البلاد”.

وأكد الخازن لدياب أنه “أصبح من الضروري إعلان حال طوارئ وطنية بعدما وصلنا إلى هذه الحال المأسوية التي تنذر بشر مستطير قد يحرق الأخضر واليابس”، وأنه “حان الوقت لإنقاذ الوطن من غفلته وتخبطه في المجهول الآتي”.

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