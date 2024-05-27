ورشة عمل بعنوان "واقع المياه في القبيات ومستقبلها".. اليكم التفاصيل

نظمت “مؤسسة إنسان”، بالتعاون مع بلدية القبيات، ورشة عمل بعنوان “واقع المياه في القبيات ومستقبلها” والحلول المقترحة والممكنة ، حضرها رئيس البلدية عبدو عبدو، وأعضاء من المجلس البلدي وممثل عن النائب جيمي جبور، إضافة إلى ممثلي الأحزاب والجمعيات المحلية والكهنة والمخاتير والأهالي.

افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من مؤسسة إنسان، تلتها كلمة رئيس البلدية عبدو مخول عبدو الذي تحدث عن الأهمية الاستراتيجية للمياه وضرورة الحفاظ عليها، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه لجنة المياه في الوقت الحالي.

وأدارت الجلسة المستشارة في موضوع المياه ماغلي طنوس الشدياق، وقدمت عرضًا تفصيليًا عن الواقع الحالي للمياه، مقسمًا إلى ثلاثة محاور اساسية:مياه منطقة الجرد، مياه حي القطلبة التي تتبع مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مياه باقي الأحياء التي تتولى إدارتها لجنة مياه القبيات.

و‎تناولت الشدياق” المشاكل التي تعاني منها هذه المحاور والحلول القريبة التي يمكن أن تساهم في حل بعض الأمور التقنية وتلبية احتياجات السكان إلى حين إيجاد حلول مستدامة”.

في ختام الورشة، كان نقاش مع الحضور، حيث تركزت المداخلات على ضرورة تعاون الجميع وأهمية تشكيل لجان من أصحاب الأراضي وممثلين عن البلدية لمتابعة النقاش في لقاءات مصغرة خلال الأسابيع القادمة.