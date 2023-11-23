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ورقة جديدة من الـ100 ألف بـ3 تواقيع!

منذ 46 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أصدر حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري إعلامًا للجمهور يحيطهم علمًا بوضع ورقة نقدية جديدة من فئة 100 ألف ليرة لبنانية تحمل توقيعه وتوقيع الحاكم السابق رياض سلامة، توضع في التداول اعتبارًا من 1/12/2023.
وأصدر إعلامًا آخر يحيطهم فيه علمًا بوضع ورقة نقدية جديدة من فئة 100 ألف ليرة لبنانية تحمل توقيعه وتوقيع نائب الحاكم الثاني بشير يقظان، توضع في التداول اعتباراً من 2/1/2024.

للاطلاع على مضمون الإعلامَين، إضغط هنا.

وفي السياق، أصدر منصوري بيانًا توضيحيًا حول الإعلامَين المذكورَين، للاطلاع على مضمونه في الصورة المُرفقة:

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