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ورقة فرنسية "منقحة" من سيجورنيه إلى ميقاتي.. هذا ما جاء فيها

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2024 8:51 مساءً

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه

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كشفت مصادر دبلوماسية لـ”الجديد” عن أن “وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سيحمل معه ورقة منقحة وقد يسلمها الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي او يتولى ذلك وفد فرنسي مشترك من الخارجية والجيش الفرنسي”.

وأضافت المعلومات: “الورقة الفرنسية تتضمن ثلاثة بنود تنفذ على ثلاث مراحل وهي تختصر القرار 1701 على اعتبار ان القرار لا ينفذ دفعة واحدة:

-المرحلة الأولى من الورقة الفرنسية تنص على وقف الاعمال الحربية على الحدود في المدى القريب.

-المرحلة الثانية استبدل فيها الفرنسيون بند انسحاب المجموعات المسلحة الى شمال الليطاني ببند اعادة تموضع كل الجماعات بما فيها الحزب وغيره من المجموعات من دون تحديد المسافة الجغرافية.

– المرحلة الثالثة من الورقة الفرنسية تتضمن تثبيت الحدود بما فيها النقاط المتنازع عليها وانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة وحل النزاع حول مزارع شبعا”.

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