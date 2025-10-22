الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الأشغال تتخذ إجراءات لإزالة التعديات عن أملاك السكك الحديدية في عاريا

منذ 36 دقيقة
وزارة الاشغال العامة والنقل

وزارة الاشغال العامة والنقل

A A A
طباعة المقال

اعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان، انه في إطار الجهود المستمرة لحماية أملاك الدولة وصون المرافق العامة، ولا سيّما أملاك السكك الحديد والنقل المشترك، باشرت الجهات القضائية والأمنية المختصّة، وبناءً على الشكاوى المقدّمة من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عددٍ من التعدّيات الواقعة على العقار العائد للمصلحة في منطقة عاريا. وقد جاءت هذه الخطوة ثمرة متابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتعاون فعّال بين الوزارة وسائر الأجهزة المعنية، في إطار مسارٍ شامل يهدف إلى إنهاء التعدّيات على أملاك السكك الحديد في مختلف الأراضي اللبنانية، تمهيدًا لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي واستثماره بما يخدم المصلحة العامة.

ولفتت الوزارة إلى أنّ “مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك كانت قد تقدّمت بادّعاءات مماثلة ضدّ التعدّيات الواقعة على أملاكها في مختلف المناطق اللبنانية، وهي بانتظار أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لإزالتها”، مؤكّدةً أنّها “لن تتوانى عن ملاحقة كلّ من يعتدي على أملاكها، ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعيّة الإجراء”.

وشكرت الوزارة السلطات القضائية اللبنانية والأجهزة الأمنية على استجابتها السريعة وجهودها في تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكّدة “دعمها الكامل لاستمرار هذه الخطوات في سائر المواقع التي تشهد تعدّيات مماثلة، حفاظًا على حق الدولة وهيبتها، وصونًا للمرافق العامة من أيّ استغلال أو مخالفة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب كريم كبارة
النائب كريم كبارة يدعو لإقرار قانون عفو عام ومعالجة ملف الموقوفين بإنصاف
رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ
رئيس المجلس الوطني للإعلام يعرض على الرئيس سلام واقع الإعلام اللبناني ويؤكد أهمية الإعلام الإلكتروني
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
جبران باسيل يحيي ذكرى اغتيال داني شمعون ويصفه بالمقاوم الحر

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت