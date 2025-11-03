وزارة الإعلام والأمم المتحدة تطلقان ملفاً إعلامياً تنموياً بمناسبة 80 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة

تُطلق وزارة الإعلام اللبنانية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، بالتعاون مع شركة ExiCon International Group، ملفاً إعلامياً اقتصادياً وتنموياً بعنوان: “الأمم المتحدة: 80 عاماً من الشراكة مع الحكومة اللبنانية والحكومات العربية لتعزيز التنمية المستدامة – أجندة 2030″، وذلك خلال مؤتمر صحافي يُعقد في مقر الوزارة في الصنائع – بيروت، عند الساعة الثانية عشرة ظهر الجمعة 7 تشرين الثاني.

ويأتي هذا المشروع ضمن الاحتفال بمرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة، وسينتج بالتعاون مع برنامج “الحوار الاقتصادي” من إعداد وتقديم الإعلامية المتخصصة في قضايا التنمية المستدامة غادة بلّوط زيتون، وبالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت.

ويواكب برنامج “الحوار الاقتصادي”، عبر ندواته الحوارية الميدانية، جهود الحكومات العربية في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة، والقطاع المصرفي العربي، والمنظمات الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.

ومن المقرر أن تُعرض حلقات الملف الإعلامي بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) من عام 2026، على شاشة تلفزيون لبنان، وعبر المنصات الإلكترونية الخاصة بمركز الأمم المتحدة للإعلام وبرنامج “الحوار الاقتصادي”.