وزارة الإقتصاد: لابلاغ الوزارة عن أي سلعة منتجة محلياً

وجه المدير العام لوزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، كتابين إلى نقابة أصحاب السوبرماركات ووزارة الصناعة في لبنان، في ما خص السلع المنتجة محليا والتي تعرض لأول مرة في الأسواق وذلك استنادا إلى قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/12/2005 وتعديلاته.

وطلب ابو حيدر، مع ورود تقارير إلى وزارة الإقتصاد والتجارة باستمرار حول وضع منتجات جديدة من صناعة محلية في الأسواق مطابقة للمواصفات واستنادا إلى المادة 38 و41 من قانون حماية المستهلك، التعميم على أعضاء النقابة كافة وجوب إبلاغ وزارة الإقتصاد والتجارة بشكل دوري حول أي سلعة منتجة محليا كانت مطروحة لأول مرة في الأسواق عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك حرصا على سلامة وصحة المستهلكين.

وكشف انه “مع ازدياد الأزمة الإقتصادية يزداد خلق منتجات جديدة لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة لسلامة الغذاء، “إمكانية إطلاق تطبيق إلكتروني (Application) قريبا تابع من المستورد للتاجر للموزع وصولا إلى السوبرماركت بإسم البضائع ومصادرها، وذلك سعيا للوصول إلى كل متجر من خلال سياسة التتبع التي تقرأ barcode للسلع”، مؤكدا أن ذلك “سيساعد في مفهوم الأمن الغذائي على نطاق واسع”.